В Великом Новгороде начнут взимать туристический налог

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Великом Новгороде с 1 января 2025 года введут новый туристический налог, что станет важным шагом для поддержки городской инфраструктуры и развития туристической отрасли. Такое решение было принято Новгородской городской думой, и оно затронет всех путешественников, приезжающих в этот древний русский город.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Gaverdovsky, CC BY-SA 4.0

Первоначально ставка налога составит 1% от налоговой базы, и будет постепенно увеличиваться. В течение следующих четырёх лет ставка ежегодно возрастет на 1%, достигнув 5% к 2029 году. Это постепенное увеличение налога должно помочь муниципалитету аккумулировать средства на благоустройство города, улучшение туристической инфраструктуры и поддержку местных инициатив, направленных на сохранение культурного наследия.

Тем не менее, введение налога предусматривает и определённые исключения для определённых категорий граждан. Налог не будет взиматься с членов многодетных семей, жителей Новгородской области, путешествующих по своему региону, а также с других льготных групп.

Полученные средства будут направляться в муниципальный бюджет и использоваться исключительно на развитие Великого Новгорода.

Уточнения

Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности.



Вели́кий Но́вгород — город, расположенный в Северо-Западном федеральном округе России.

