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Зимний отдых в тропиках: безвизовый режим и новые чартеры делают Шри-Ланку доступнее для россиян

1:38
Туризм

Шри-Ланка становится одним из самых востребованных направлений для отдыха в зимний сезон среди россиян. Остров привлекает туристов своими живописными пляжами, неповторимой природой и богатой культурой. Когда в России морозы и снежные метели, Шри-Ланка предлагает комфортный климат, тёплый океан и отдых на солнечных побережьях.

Зимний отдых в тропиках: безвизовый режим и новые чартеры делают Шри-Ланку доступнее для россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0

Благодаря этому, зимние каникулы в тропическом раю становятся всё более популярными. В ответ на растущий спрос, туроператоры расширяют свои предложения, предлагая разнообразные туры на зимний сезон 2024/2025.

Туроператоры, такие как FUN&SUN и Anex, уже объявили о расширении чартерных программ. Так, FUN&SUN запускает свои рейсы с 28 октября 2024 года, а Anex увеличивает количество маршрутов и предлагает новые направления из различных городов России. Стоимость тура на 9 ночей начинается от 163 тысяч рублей, что даёт возможность выбрать оптимальное предложение в зависимости от бюджета и предпочтений по размещению.

Кроме того, для россиян предусмотрен упрощённый визовый режим. С октября 2024 года планируется введение безвизового въезда, что делает поездку ещё более доступной. До этого момента россияне могут воспользоваться бесплатной визой по прибытии, сообщает издание Туристас.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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