Зимний отдых в тропиках: безвизовый режим и новые чартеры делают Шри-Ланку доступнее для россиян

Шри-Ланка становится одним из самых востребованных направлений для отдыха в зимний сезон среди россиян. Остров привлекает туристов своими живописными пляжами, неповторимой природой и богатой культурой. Когда в России морозы и снежные метели, Шри-Ланка предлагает комфортный климат, тёплый океан и отдых на солнечных побережьях.
Благодаря этому, зимние каникулы в тропическом раю становятся всё более популярными. В ответ на растущий спрос, туроператоры расширяют свои предложения, предлагая разнообразные туры на зимний сезон 2024/2025.
Туроператоры, такие как FUN&SUN и Anex, уже объявили о расширении чартерных программ. Так, FUN&SUN запускает свои рейсы с 28 октября 2024 года, а Anex увеличивает количество маршрутов и предлагает новые направления из различных городов России. Стоимость тура на 9 ночей начинается от 163 тысяч рублей, что даёт возможность выбрать оптимальное предложение в зависимости от бюджета и предпочтений по размещению.
Кроме того, для россиян предусмотрен упрощённый визовый режим. С октября 2024 года планируется введение безвизового въезда, что делает поездку ещё более доступной. До этого момента россияне могут воспользоваться бесплатной визой по прибытии, сообщает издание Туристас.
Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.
Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.