Согласно результатам нового опроса, проведённого сайтом kp.ru, около половины россиян (47%) предпочитают проводить отпуск у моря.
При этом значительная часть респондентов (21%) считает, что лучшие поездки — это путешествия в новые города. Они предпочитают исследовать культурные и исторические достопримечательности, узнавать что-то новое и знакомиться с жизнью разных регионов.
Не все россияне любят дальние поездки. Согласно данным опроса, 18% участников не склонны отправляться в длительные путешествия.
Кроме того, 8% опрошенных выбирают для отдыха горы. Такие путешествия привлекают любителей природы, чистого воздуха и активного образа жизни.
И, наконец, 4% россиян утверждают, что предпочитают активный отдых. Это может включать в себя спортивные занятия, пешие прогулки, катание на велосипеде и другие активности.
Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.
Го́ры (горные системы) — сильно расчленённые части суши, значительно, на 500 метров и более, приподнятые над прилегающими равнинами.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.