Почти каждый второй россиянин предпочитает проводить отпуск у моря

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно результатам нового опроса, проведённого сайтом kp.ru, около половины россиян (47%) предпочитают проводить отпуск у моря.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

При этом значительная часть респондентов (21%) считает, что лучшие поездки — это путешествия в новые города. Они предпочитают исследовать культурные и исторические достопримечательности, узнавать что-то новое и знакомиться с жизнью разных регионов.

Не все россияне любят дальние поездки. Согласно данным опроса, 18% участников не склонны отправляться в длительные путешествия.

Кроме того, 8% опрошенных выбирают для отдыха горы. Такие путешествия привлекают любителей природы, чистого воздуха и активного образа жизни.

И, наконец, 4% россиян утверждают, что предпочитают активный отдых. Это может включать в себя спортивные занятия, пешие прогулки, катание на велосипеде и другие активности.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.



Го́ры (горные системы) — сильно расчленённые части суши, значительно, на 500 метров и более, приподнятые над прилегающими равнинами.

