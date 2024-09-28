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Мостуризм: около 20% российских туристов предпочитают посещать столицу на автомобиле

1:00
Туризм

Российская столица привлекает всё больше автотуристов, о чём свидетельствуют данные Мостуризма: в 2023 году около 20% путешественников предпочли автомобиль как средство передвижения для поездки в Москву.

Мостуризм: около 20% российских туристов предпочитают посещать столицу на автомобиле
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Общее число таких поездок достигло 4,6 миллиона, причём каждое третье путешествие оказалось незапланированным. Такие показатели, как подчёркивают специалисты, обусловлены улучшением дорожной инфраструктуры, что значительно облегчает и делает более привлекательными автопутешествия.

Кроме того, в первой половине 2024 года столицу посетило 1,4 миллиона пассажиров на автобусах, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. В основном в Москву на автобусах прибывали туристы из таких городов, как Переславль-Залесский, Воронеж, Чебоксары, Рыбинск и Киржач, сообщает РГ.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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