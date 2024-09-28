Туристы стали выигрывать судебные процессы из-за отказов на границе, вызванных ошибками в загранпаспортах

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы начали выигрывать судебные иски против федеральных органов, отказывавших им в выезде за границу из-за ошибок в загранпаспортах.

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что в подобных случаях россияне получают компенсацию за сорванные поездки. Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, уже есть несколько прецедентов, когда суды вставали на сторону пострадавших и возмещали стоимость неиспользованных авиабилетов.

Одной из причин успешного разрешения таких дел стала активная поддержка СМИ, привлекающая внимание общественности к проблеме. Пресса регулярно освещала случаи отказов на границе, что способствовало улучшению ситуации. По словам Мурадяна, это не только дало возможность пострадавшим туристам добиться справедливости, но и повлияло на действия властей.

Весной этого года появилась информация о том, что российским туристам стали чаще отказывать в выезде за границу из-за ошибок в документах. В частности, сотрудники пограничных служб находили несоответствия в загранпаспортах, признавали их недействительными и изымали документы, сообщает Интерфакс.

Основные ошибки включали различное написание имён с буквой "ё" или несоответствие названий населенных пунктов, например, когда в паспорте указаны старые названия городов, такие как Свердловск или Куйбышев, вместо современных — Екатеринбург и Самара.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.



Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

