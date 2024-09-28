Туристы стали выигрывать судебные процессы из-за отказов на границе, вызванных ошибками в загранпаспортах

Российские туристы начали выигрывать судебные иски против федеральных органов, отказывавших им в выезде за границу из-за ошибок в загранпаспортах.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что в подобных случаях россияне получают компенсацию за сорванные поездки. Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, уже есть несколько прецедентов, когда суды вставали на сторону пострадавших и возмещали стоимость неиспользованных авиабилетов.
Одной из причин успешного разрешения таких дел стала активная поддержка СМИ, привлекающая внимание общественности к проблеме. Пресса регулярно освещала случаи отказов на границе, что способствовало улучшению ситуации. По словам Мурадяна, это не только дало возможность пострадавшим туристам добиться справедливости, но и повлияло на действия властей.
Весной этого года появилась информация о том, что российским туристам стали чаще отказывать в выезде за границу из-за ошибок в документах. В частности, сотрудники пограничных служб находили несоответствия в загранпаспортах, признавали их недействительными и изымали документы, сообщает Интерфакс.
Основные ошибки включали различное написание имён с буквой "ё" или несоответствие названий населенных пунктов, например, когда в паспорте указаны старые названия городов, такие как Свердловск или Куйбышев, вместо современных — Екатеринбург и Самара.
Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.