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Резкий рост цен в Турции заставил россиян менять свои привычки в отдыхе

1:39
Туризм

Российские туристы, отдыхающие в Турции, значительно сократили свои программы развлечений за пределами отелей из-за высокой стоимости жизни в стране, сообщает местная пресса.

Резкий рост цен в Турции заставил россиян менять свои привычки в отдыхе
Фото: commons.wikimedia.org by Emineakl42, CC BY-SA 4.0

Турецкая экономика переживает серьёзные трудности: инфляция достигла более 80% в годовом исчислении, что спровоцировало резкий рост цен на жилье, продукты питания и различные услуги. В частности, за последние два года цены в турецких ресторанах увеличились в пять раз, что сделало даже обычный обед вне отеля практически недоступным для многих туристов.

Согласно данным агентства "Турпром", общие расходы на отдых для российских туристов в Турции выросли в среднем на 23% по сравнению с прошлым годом и достигли 226 тысяч рублей. Из-за этого многие отдыхающие предпочитают оставаться в пределах своих отелей и пользоваться преимущественно услугами, включенными в систему "всё включено". Такой подход позволяет существенно сократить затраты, избегая непредсказуемых и зачастую завышенных цен на услуги за пределами гостиниц.

Российские эксперты предупреждают, что попытки ограничить концепцию all inclusive могут негативно сказаться на привлекательности Турции как туристического направления не только для россиян, но и для гостей из других стран.

Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, туристы стремятся минимизировать свои расходы, и ограничение доступа к привычным форматам отдыха может существенно повлиять на поток гостей в Турцию в ближайшие годы.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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