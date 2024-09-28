Крыса стала причиной задержки вылета пассажирского самолёта на три часа

Рейс авиакомпании Air New Zealand задержался на три часа из-за обнаруженной крысы в грузовом отсеке самолёта. Об этом сообщил NZ Herald.
Случай произошёл в четверг, 26 сентября, на борту самолёта, который готовился к вылету из Окленда, Новая Зеландия, в Сан-Франциско, США. Один из пассажиров рассказал, что сотрудник аэропорта заметил грызуна незадолго до взлёта.
"Нам пришлось оставаться на месте и ждать, пока они не избавятся от крысы, потому что с ней на борту взлёт был невозможен", — поделился пассажир, имя которого не уточняется.
Представитель авиакомпании подтвердил инцидент и добавил, что рейс смог отправиться только после тщательного осмотра самолёта.
Air New Zealand — крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии, является национальной авиакомпанией страны.
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