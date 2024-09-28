Крыса стала причиной задержки вылета пассажирского самолёта на три часа

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рейс авиакомпании Air New Zealand задержался на три часа из-за обнаруженной крысы в грузовом отсеке самолёта. Об этом сообщил NZ Herald.

Фото: flickr.com by XPinger (Chris Sutton), CC BY-SA 2.0

Случай произошёл в четверг, 26 сентября, на борту самолёта, который готовился к вылету из Окленда, Новая Зеландия, в Сан-Франциско, США. Один из пассажиров рассказал, что сотрудник аэропорта заметил грызуна незадолго до взлёта.

"Нам пришлось оставаться на месте и ждать, пока они не избавятся от крысы, потому что с ней на борту взлёт был невозможен", — поделился пассажир, имя которого не уточняется.

Представитель авиакомпании подтвердил инцидент и добавил, что рейс смог отправиться только после тщательного осмотра самолёта.

Уточнения

Air New Zealand — крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии, является национальной авиакомпанией страны.



Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

