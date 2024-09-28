Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Катя Лель объяснила, почему миру не нужны рептилоиды
Болгария и Румыния могут полноценно войти в Шенгенскую зону до конца года
Секреты быстрого закипания молока
Актриса Кристина Асмус вернулась к роли врача
Как картофель может быть полезным при правильном приготовлении
Как избежать ошибок при создании смоки айз: советы визажистов
Максим Галкин* ввёл строжайший запрет на своих концертах после скандала в Дубае
Станислав Садальский увидел в стиле Тины Канделаки роковые ошибки
Соевый соус: польза и возможный вред

Крыса стала причиной задержки вылета пассажирского самолёта на три часа

0:48
Туризм

Рейс авиакомпании Air New Zealand задержался на три часа из-за обнаруженной крысы в грузовом отсеке самолёта. Об этом сообщил NZ Herald.

Крыса стала причиной задержки вылета пассажирского самолёта на три часа
Фото: flickr.com by XPinger (Chris Sutton), CC BY-SA 2.0

Случай произошёл в четверг, 26 сентября, на борту самолёта, который готовился к вылету из Окленда, Новая Зеландия, в Сан-Франциско, США. Один из пассажиров рассказал, что сотрудник аэропорта заметил грызуна незадолго до взлёта.

"Нам пришлось оставаться на месте и ждать, пока они не избавятся от крысы, потому что с ней на борту взлёт был невозможен", — поделился пассажир, имя которого не уточняется.

Представитель авиакомпании подтвердил инцидент и добавил, что рейс смог отправиться только после тщательного осмотра самолёта.

Уточнения

Air New Zealand — крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии, является национальной авиакомпанией страны.

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Последние материалы
Соевый соус: польза и возможный вред
Марат Башаров рассказал, о чём договорился с Романом Мадяновым за несколько дней до смерти артиста
Крыса стала причиной задержки вылета пассажирского самолёта на три часа
"Газпром нефть" и СПХФУ запускают поддержку стартапов
Брат Кейт Миддлтон раскрыл состояние принцессы после химиотерапии
Когда кошке скучно: 3 явных признака, которые нельзя игнорировать
Reddit: часы Судного дня переведут на 45 секунд до Армагеддона
Чем здоровью могут повредить частые КТ
Дмитрий Сычев: "Барко - украшение нашего чемпионата"
Эксперт Хромов: как и когда готовить посадочную яму для яблони
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.