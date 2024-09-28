Россия и Белоруссия создадут совместные туры для привлечения иностранных путешественников

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия и Белоруссия активно развивают сотрудничество в туристической сфере, создавая совместные туры, которые позволят привлечь больше иностранных путешественников и повысить конкурентоспособность.

Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, CC BY 2.0

Как отмечает "Интерфакс", комбинированные туристические маршруты дадут возможность объединить достопримечательности обеих стран, что сделает их более привлекательными для зарубежных гостей. Согласно заявлению замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова на заседании рабочей группы по туризму в Минске, такие инициативы могут также снизить внутреннюю конкуренцию за иностранных туристов.

На встрече в Минске профильные ведомства утвердили дорожную карту по развитию туризма на ближайшие два года, которая определяет ключевые шаги по реализации совместных проектов. В числе этих мер — создание привлекательных комбинированных маршрутов, объединяющих культурное и историческое наследие обеих стран. Таким образом, Россия и Белоруссия рассчитывают повысить интерес к региону среди туристов со всего мира и предложить им новый качественный турпродукт.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

