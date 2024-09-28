Депутат Нилов заявил о необходимости развития экзотического туризма в России

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что россиянам необходимо предоставлять больше сведений об экзотических направлениях туризма в регионах страны. Об этом пишет Парламентская газета.

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По словам депутата, жители России не знают о многих экзотических направлениях туризма в регионах. Например, в Татарстане находится голубое озеро, в котором температура воды +4 градуса и зимой и летом. Аналогичные водоёмы есть в Кабардино-Балкарии.

"У нас уникальная страна, каждый регион может предложить что-то своё оригинальное, экзотическое и интересное, и эта информация должна быть доступна для широкого круга людей, её надо пропагандировать и транслировать", — заявил Ярослав Нилов.

Ранее Pravda.Ru писала о лучших направлениях для путешествий.