Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Паркер: как повторно использовать рулоны туалетной бумаги в саду
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Три года провала: агентство внука Пугачёвой не приносит доход
С внука Аллы Пугачёвой, сбежавшего в США, взыскали долги по ЖКХ
Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей
Как вкусно приготовить гарниры из круп
Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
Как избавиться от темных кругов под глазами: неочевидные причины
Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной

Двойняшки и тройняшки будут летать бесплатно

Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками
0:56
Туризм

В Госдуме предложили сделать бесплатными авиаперелеты для двойняшек и тройняшек в возрасте до 2 лет, сообщает Tourdom. Сейчас бесплатный билет "инфант" без доплаты оформляется только на одного ребенка. 

Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками
Фото: flickr.com by Catherine Scott, CC BY-SA 2.0

Депутаты считают, что в России достаточно много семей с двойняшками и тройняшками, которые должны иметь право летать бесплатно. 

Однако некоторые из них опасаются, что увеличение количества бесплатно летящих пассажиров приведет к повышению цен на билеты для остальных. Тем не менее, это беспочвенно: инфанты не занимают отдельное место на борту.

Депутатов также беспокоит, что многие авиакомпании не соблюдают требование о половинной стоимости билетов для детей до 12 лет. Скидки у других авиакомпаний на детские билеты составляют от 15% до 25%, а у "Победы" их нет вообще. 

 

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Эксперт Паркер: как повторно использовать рулоны туалетной бумаги в саду
Два простых способа вернуть блеск ванне: советы от опытных хозяек
Три года провала: агентство внука Пугачёвой не приносит доход
С внука Аллы Пугачёвой, сбежавшего в США, взыскали долги по ЖКХ
Россия и Мексика лидируют по импорту китайских автомобилей
Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками
Как вкусно приготовить гарниры из круп
Мускулы и выносливость: 5 самых сильных собак на планете
Как избавиться от темных кругов под глазами: неочевидные причины
Осенние стрижки для блондинок: как оставаться стильной и модной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.