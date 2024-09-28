Двойняшки и тройняшки будут летать бесплатно

Госдума предлагает разрешить бесплатно летать с двойняшками и тройняшками

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Госдуме предложили сделать бесплатными авиаперелеты для двойняшек и тройняшек в возрасте до 2 лет, сообщает Tourdom. Сейчас бесплатный билет "инфант" без доплаты оформляется только на одного ребенка.

Фото: flickr.com by Catherine Scott, CC BY-SA 2.0

Депутаты считают, что в России достаточно много семей с двойняшками и тройняшками, которые должны иметь право летать бесплатно.

Однако некоторые из них опасаются, что увеличение количества бесплатно летящих пассажиров приведет к повышению цен на билеты для остальных. Тем не менее, это беспочвенно: инфанты не занимают отдельное место на борту.

Депутатов также беспокоит, что многие авиакомпании не соблюдают требование о половинной стоимости билетов для детей до 12 лет. Скидки у других авиакомпаний на детские билеты составляют от 15% до 25%, а у "Победы" их нет вообще.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



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