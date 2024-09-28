Двойняшки и тройняшки будут летать бесплатно

В Госдуме предложили сделать бесплатными авиаперелеты для двойняшек и тройняшек в возрасте до 2 лет, сообщает Tourdom. Сейчас бесплатный билет "инфант" без доплаты оформляется только на одного ребенка.
Депутаты считают, что в России достаточно много семей с двойняшками и тройняшками, которые должны иметь право летать бесплатно.
Однако некоторые из них опасаются, что увеличение количества бесплатно летящих пассажиров приведет к повышению цен на билеты для остальных. Тем не менее, это беспочвенно: инфанты не занимают отдельное место на борту.
Депутатов также беспокоит, что многие авиакомпании не соблюдают требование о половинной стоимости билетов для детей до 12 лет. Скидки у других авиакомпаний на детские билеты составляют от 15% до 25%, а у "Победы" их нет вообще.
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