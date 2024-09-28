Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры назвали три основные ошибки в обустройстве ванной комнаты
Венгрия ведёт переговоры по СПГ с поставщиками из Катара
Почему после кофе нет бодрости
Тренировка для укрепления кора с фитнес-резинками
Гаджеты мешают детям учиться грамматике
Закуска из кабачков "Татарская песня": с болгарским перцем, чесноком, морковкой и яблоком
Обезьяна в Пенджабе напала на 70 человек
Преимущества живой изгороди для экосистемы сада
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Труднодоступные уголки планеты, которые можно увидеть только с высоты

Недостижимые земные уголки: направления, доступные только с высоты птичьего полёта
2:33
Туризм

Планируя свой следующий отпуск, многие люди мечтают отправиться в экзотические и труднодоступные уголки планеты. Для таких путешествий идеальным вариантом зачастую становится авиаперелёт — ведь некоторые из самых живописных и удивительных мест на Земле можно посетить исключительно по воздуху.

Недостижимые земные уголки: направления, доступные только с высоты птичьего полёта
Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Так, если вы хотите увидеть величественные горные пейзажи Тибета, то добраться до столицы этого автономного региона Китая — Лхасы — можно только на самолете. Этот город, расположенный на высоте более 3600 метров над уровнем моря, окружен труднопроходимыми горными хребтами. Каждый взлет и посадка тут — настоящий подвиг для пилотов, но вид, открывающийся с воздуха, с лихвой компенсирует все трудности пути.

Ещё одно место, куда можно попасть лишь по воздуху — знаменитый остров Пасхи в Тихом океане. Этот крошечный клочок суши, известный своими загадочными каменными статуями моаи, находится в 3700 км от побережья Чили. Добираться до него исключительно на корабле отняло бы слишком много времени, поэтому авиарейсы — единственный способ увидеть эти мистические древние творения человеческих рук.

Не менее труднодоступным местом является и атолл Кирибати в Тихом океане — одно из самых удаленных человеческих поселений на Земле. Состоящий из 33 коралловых островов, этот крохотный архипелаг расположен на расстоянии 4500 км от ближайшего крупного города. Добраться сюда можно лишь на самолёте, ведь океанские просторы не позволяют использовать другие виды транспорта.

Наконец, если вы всегда мечтали побывать в Антарктиде, то авиаперелет будет для вас единственным способом достичь этого удивительного континента. Ведь сплошные льды и отсутствие инфраструктуры делают сухопутные и морские маршруты практически неосуществимыми. Только самолеты могут быстро и безопасно доставить вас в самое сердце "Ледяного континента".

Конечно, путешествия в подобные труднодоступные уголки нашей планеты потребуют определенных финансовых и физических затрат. Но возможность увидеть уникальные природные ландшафты и памятники культуры, доступные лишь с высоты птичьего полета, делает эти поездки незабываемыми приключениями. А воспоминания о них будут греть душу долгие годы.

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: в США отвергнут "план победы" Зеленского, "котёл" в Угледаре готов и скоро захлопнется
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце
Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце
Последние материалы
Дизайнеры назвали три основные ошибки в обустройстве ванной комнаты
Венгрия ведёт переговоры по СПГ с поставщиками из Катара
Почему после кофе нет бодрости
Недостижимые земные уголки: направления, доступные только с высоты птичьего полёта
Тренировка для укрепления кора с фитнес-резинками
Гаджеты мешают детям учиться грамматике
Закуска из кабачков "Татарская песня": с болгарским перцем, чесноком, морковкой и яблоком
Обезьяна в Пенджабе напала на 70 человек
Преимущества живой изгороди для экосистемы сада
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.