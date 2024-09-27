Туристка описала отношение жителей Грузии к россиянам фразой "чувствуется подвох"

Российская туристка, посетившая Грузию, поделилась своими наблюдениями об отношении местных жителей к русским, описав его фразой "чувствуется подвох", сообщает "Лента".
Алла, жительница Москвы, провела в Тбилиси пять дней и не столкнулась с открытой русофобией. Однако, по ее словам, ее не покидало чувство, что ей улыбаются в лицо, а за спиной осуждают. Девушка чувствовала это по мимике, вздохам и общему поведению грузин.
Алла также отметила, что несколько раз ловила недовольные взгляды, когда говорила по телефону на русском языке на улице. Она подчеркнула, что никогда не начинала разговор с местными на русском, зная, как это раздражает многих грузин.
"Мне кажется, странно приезжать в чужую страну и пытаться диктовать свои правила, но и забывать об уважении к гостям тоже не стоит", — сказала Алла.
Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).
Тбили́си — столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,2 миллиона человек.
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