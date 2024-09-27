Туристка описала отношение жителей Грузии к россиянам фразой "чувствуется подвох"

Российская туристка поделилась опытом путешествия в Грузию: "чувствуется подвох"

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, посетившая Грузию, поделилась своими наблюдениями об отношении местных жителей к русским, описав его фразой "чувствуется подвох", сообщает "Лента".

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Алла, жительница Москвы, провела в Тбилиси пять дней и не столкнулась с открытой русофобией. Однако, по ее словам, ее не покидало чувство, что ей улыбаются в лицо, а за спиной осуждают. Девушка чувствовала это по мимике, вздохам и общему поведению грузин.

Алла также отметила, что несколько раз ловила недовольные взгляды, когда говорила по телефону на русском языке на улице. Она подчеркнула, что никогда не начинала разговор с местными на русском, зная, как это раздражает многих грузин.

"Мне кажется, странно приезжать в чужую страну и пытаться диктовать свои правила, но и забывать об уважении к гостям тоже не стоит", — сказала Алла.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



Тбили́си — столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,2 миллиона человек.

