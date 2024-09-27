Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Таиланде появился на свет двухмордый котёнок
Экс-чемпион Головкин стал главой World Boxing
AFM: графеновый слой с содержанием микроигл устраняет 99,99% бактерий
Эксперт Суворова: полезные чаи из веток сада
Учёные фиксируют рост близорукости среди подростков по всему миру
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Калининградская область: Патрушев рассказал о попытках Запада изолировать регион
Как закрыть помидоры в собственном соку
Бесполезные упражнения, которые не помогут сформировать желанные кубики пресса

Туристка описала отношение жителей Грузии к россиянам фразой "чувствуется подвох"

Российская туристка поделилась опытом путешествия в Грузию: "чувствуется подвох"
0:56
Туризм

Российская туристка, посетившая Грузию, поделилась своими наблюдениями об отношении местных жителей к русским, описав его фразой "чувствуется подвох", сообщает "Лента".

Российская туристка поделилась опытом путешествия в Грузию: "чувствуется подвох"
Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

Алла, жительница Москвы, провела в Тбилиси пять дней и не столкнулась с открытой русофобией. Однако, по ее словам, ее не покидало чувство, что ей улыбаются в лицо, а за спиной осуждают. Девушка чувствовала это по мимике, вздохам и общему поведению грузин.

Алла также отметила, что несколько раз ловила недовольные взгляды, когда говорила по телефону на русском языке на улице. Она подчеркнула, что никогда не начинала разговор с местными на русском, зная, как это раздражает многих грузин.

"Мне кажется, странно приезжать в чужую страну и пытаться диктовать свои правила, но и забывать об уважении к гостям тоже не стоит", — сказала Алла.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Тбили́си — столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,2 миллиона человек.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: в США отвергнут "план победы" Зеленского, "котёл" в Угледаре готов и скоро захлопнется
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Рекордный урожай чеснока после подкормки: соседи будут завидовать
Рекордный урожай чеснока после подкормки: соседи будут завидовать
Последние материалы
Калининградская область: Патрушев рассказал о попытках Запада изолировать регион
Российская туристка поделилась опытом путешествия в Грузию: "чувствуется подвох"
Как закрыть помидоры в собственном соку
Бесполезные упражнения, которые не помогут сформировать желанные кубики пресса
Рецепты теста для идеальной пиццы: советы и рекомендации
Осенний уход за хризантемами: как сохранить растения здоровыми с помощью правильного полива
Традиционный рецепт сырников с обновлённым вкусом — попробуйте сами
Учёные выяснили, каким образом скука способствует усилению стресса и импульсивности
Цены на нефть могут незначительно снизиться
В Греции ожидается сильный шторм: возможны наводнения и оползни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.