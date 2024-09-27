Стала известна судьба пропавшего на доске в открытом море россиянина

Тело пропавшего без вести в открытом море в Геленджике российского туриста было найдено без признаков жизни, сообщает "Лента".
53-летний мужчина, который отправился рыбачить на доске с надувным креслом, пропал в море неделю назад. Его тело было выброшено на берег в районе Голубой бухты в четверг вечером, 26 сентября.
По предварительной версии, мужчина попал в шторм. Супруга туриста сообщила, что опознания еще не было, но, судя по одежде, это он.
Ранее поиски пропавшего в море на сапборде россиянина были приостановлены из-за штормового предупреждения о сильных ливнях, грозах и смерчах.
Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования "Город-курорт Геленджик".
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