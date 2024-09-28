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"Уральские авиалинии" заинтересовали транспортную прокуратуру

Транспортная прокуратора проверила "Уральские авиалинии"
0:42
Туризм

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ материала "Екатеринбуржец не влез в самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Сочи". Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Транспортная прокуратора проверила "Уральские авиалинии"
Фото: flickr.com by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

В ходе проверки установили, что в августе представитель авиакомпании отказал туристу в перевозке из-за отсутствия на борту самолёта посадочного места по причине замены воздушного судна. Сейчас в отношении "Уральский авиалиний" возбудили дело об административном правонарушении — обман потребителей.

Ранее Pravda.Ru писала, что авиакомпания "S7" получила около 40 штрафов за 2 последних года.

Уточнения

Ура́льские авиали́нии — российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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