Африка захватывает российский туризм: зимние туры в Кению и ЮАР становятся всё более востребованными

Туроператоры рассказали о стоимости зимнего отдыха в Африке для российских туристов

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы всё больше открывают для себя африканский континент, выходя за рамки привычных египетских курортов.

Фото: flickr.com by Maxim Massalitin, CC BY-SA 2.0

Помимо Туниса и Марокко, путешественники стали обращать внимание на менее популярные, но весьма интересные направления — страны Субсахарской Африки, такие как ЮАР, Намибия и Эфиопия. Особое внимание этой зимой привлекают Кения, Танзания и Южно-Африканская Республика.

Согласно данным АТОР, растёт интерес к экскурсионным турам, этнотуризму, сафари и местным национальным паркам. Помимо активных развлечений, туристы ценят и возможность провести время на красивых африканских пляжах. Нередко путешествия охватывают несколько стран сразу, что позволяет глубже познакомиться с богатой культурой и природой континента.

Туроператоры также назвали цены на зимние поездки в Африку. Самый бюджетный тур для двоих на шесть ночей в Кению от компании «Русский Экспресс» обойдётся в 304,2 тысячи рублей, исключая перелет.

Более дорогие варианты, такие как недельная поездка по ЮАР от PAC Group с посещением Кейптауна, Мыса Доброй Надежды и других достопримечательностей, начинаются от 618,4 тысячи рублей. Любители сафари могут отправиться на тур в Крюгер-парк с отдыхом в Мозамбике за 499 тысяч рублей. А для тех, кто хочет встретить Новый год на африканском континенте, отдых в ЮАР с учетом билетов обойдется в 1,1 миллиона рублей.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



Ке́ния — государство в Восточной Африке.



Сафа́ри — первоначально охотничьи поездки по Восточной Африке. Позже понятие сафари стало применяться и в других частях Африки и мира, а его значение существенно изменилось.

