В Госдуме предложили разработать реестр авиадебоширов

В России предложили создать реестр авиадебоширов

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что в России стоит рассмотреть вопрос создания единого реестра авиадебоширов. Об этом пишет агентство Интерфакс.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

По словам Надежды Школкиной, сейчас число туристов, которые нарушают общественный порядок во время перелёта, растёт. При этом она отметила, что необходимо прописать значение авиадебоширства.

Количество дебоширов у нас возрастает, к сожалению. И сейчас мы снова собирались и обсуждали с компаниями, с потребителями, что, скорее всего, нужно будет создавать единый реестр дебоширов, как по неплательщикам налогов и алиментов. Так что будем прописывать чёткий стандарт, что всё-таки является дебоширством, потому что многие всё равно этого не понимают, и иногда, может быть, повернёшься в самолёте, ведь всякое бывает, повернёшь голову не так в сторону стюардессы, а тебя, извините, выведут из самолёта и потом как бы доказывай", — сообщила Надежда Школкина.

Ранее Pravda.Ru писала, что пассажирка укусила полицейского во время конфликта на рейсе.