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Эксперты назвали страны, где туристы чаще всего сталкиваются с необходимостью использовать страховку на отдыхе

Эксперты назвали страны, где туристам чаще всего требуется страховка
1:13
Туризм

Чаще всего туристы обращаются за страховыми выплатами при отдыхе в Турции. Согласно данным страховой компании "Согласие", за последние полтора года 56% всех заявлений на получение помощи поступило именно от туристов, находящихся в этой стране. Второе место по числу обращений занимает Таиланд — на его долю пришлось 15% заявлений, затем следует Египет с 11% и ОАЭ с 10%.

Эксперты назвали страны, где туристам чаще всего требуется страховка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причины, по которым туристы чаще всего обращаются за страховой помощью, связаны с проблемами со здоровьем. Наиболее распространёнными являются заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), ЛОР-органов, глаз, а также верхних дыхательных путей. Эти недуги не зависят от возраста путешественников.

Интересно, что женщин, обращающихся за страховой помощью, оказалось больше — на них пришлось 33% всех заявлений, тогда как среди мужчин эта цифра составила 21%. В отношении несовершеннолетних ситуация меняется: среди мальчиков и юношей зарегистрировано 24% обращений, а среди девочек и девушек — 22%.

Уточнения

Страховой полис — как правило, именной документ, подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховой компанией (страховщиком) страхователю (застрахованному).

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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