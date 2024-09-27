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В России могут ввести льготную семейную карту для путешествий по стране

Минэкономразвития проработает вопрос создания семейной карты для поездок по стране
0:49
Туризм

В Госдуме предложили разработать льготную семейную карту для поездок по России. В Минэкономразвития поддержали инициативу и планируют её проработать. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

Минэкономразвития проработает вопрос создания семейной карты для поездок по стране
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Благодаря карте семьи с детьми смогут посещать объекты культуры по сниженным тарифам. По словам замминистра, это интересная и важная вещь.

"Вопрос с семейной картой давайте возьмём в отдельный трек. Мне кажется, это интересная и важная вещь. Вообще нам важно, чтобы работа по развитию семейного туризма в этом году не закончилась, а чтобы этот год стал поводом начать большую работу", — заявил Дмитрий Вахруков.

Ранее Pravda.Ru писала, какие направления выбрать для отдыха с детьми.

 

Уточнения

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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