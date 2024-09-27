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Власти Греции предупредили туристов о надвигающемся шторме с сильными дождями и ветром

В Греции ожидается сильный шторм: возможны наводнения и оползни
1:34
Туризм

Туристов, планирующих поездку в Грецию, предупредили о надвигающемся ухудшении погодных условий, которое начнется с воскресенья, 29 сентября.

В Греции ожидается сильный шторм: возможны наводнения и оползни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Метеорологические службы страны прогнозируют сильные дожди, грозы и шквальный ветер, что может вызвать серьёзные проблемы в центральных и северных регионах Греции. Ожидается, что штормовые условия переместятся на юг, охватив прибрежные курортные зоны и популярные направления, такие как Салоники и Крит. Власти уже выпустили предупреждения, призывая туристов соблюдать осторожность, особенно в районах, подверженных наводнениям, оползням и камнепадам.

Путешественникам настоятельно рекомендуется оставаться в безопасных местах во время шторма и избегать посещения горных районов, таких как ущелье Самарья, где на прошлой неделе произошёл трагический инцидент — из-за обрушения камней погиб турист. Власти закрыли доступ к ущелью и проводят проверки на предмет безопасности. В ближайшие дни также возможны отмены авиарейсов, задержки паромов и других видов водного транспорта. По этой причине туристам следует заранее связаться с отелями и туроператорами для уточнения информации и изменений в маршрутах.

Метеорологи продолжают следить за ситуацией, предупреждая, что шторм ослабнет только к 1 октября. Всем отдыхающим важно соблюдать рекомендации и оставаться в безопасности.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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