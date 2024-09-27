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Эксперты развенчали миф о дешёвых билетах по вторникам и рассказали, как найти лучшие цены на авиабилеты

Эксперты развенчали миф о дешёвых билетах по вторникам
1:41
Туризм

Эксперты компании Ski Vertigo развенчали популярный миф о том, что самые дешёвые авиабилеты можно найти в определённый день недели.

Эксперты развенчали миф о дешёвых билетах по вторникам
Фото: freepik.com by yanalya, PDM

Согласно их заявлению, особенности ценообразования на билеты такие, что этот разрекламированный день может оказаться даже дороже, чем другие. В частности, эксперты акцентировали внимание на том, что вторник, о котором часто говорят как о "дне низких цен", вовсе не является гарантом выгодной покупки.

Ski Vertigo объяснили, что на стоимость авиабилетов влияет множество факторов, среди которых динамические модели ценообразования, уровень спроса, а также сроки рекламных распродаж. Например, авиакомпании используют алгоритмы, которые мгновенно корректируют цены в зависимости от конкуренции и количества бронирований. Это означает, что цена может как снизиться, так и повыситься в любой момент, независимо от дня недели.

Кроме того, миф о дешевизне билетов по вторникам приводит к увеличению трафика на сайтах авиакомпаний в этот день, что, в свою очередь, может спровоцировать повышение цен. Эксперты также отметили, что в середине недели авиакомпании часто корректируют свои тарифы, и на этом можно сэкономить. Они рекомендуют следить за рекламными акциями, которые могут быть особенно выгодными в выходные или в несезон.

Для туристов эксперты дали конкретные советы: использовать инструменты сравнения цен, бронировать билеты заранее и учитывать такие факторы, как время суток, файлы cookie и даже местоположение аэропорта.

Уточнения

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца. 

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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