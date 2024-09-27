Турция и Египет дорожают: эксперты рассказали, на что рассчитывать туристам

Эксперты АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха в октябре

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты туристической розницы назвали самые выгодные направления для отдыха в октябре, а также рассказали о тенденциях цен на туристическом рынке, сообщает АТОР.

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В список лидеров вошли Турция, Египет, Россия, ОАЭ и Таиланд — популярные направления, спрос на которые не изменился по сравнению с предыдущими годами. Турция остаётся безусловным фаворитом: более половины всех бронирований приходится на эту страну. Египет следует на втором месте с 19%, а далее идут Россия, ОАЭ и Таиланд с долями по 6-7%.

Что касается самых доступных туров на конец сентября — начало октября, лидирует Абхазия. Стоимость поездки на двоих с перелётом в Сочи и трансфером в Абхазию начинается от 70,5 тыс. рублей, хотя в конце августа цена была ниже — 64 тыс. рублей. Подорожание затронуло и другие популярные направления, такие как Сочи. Здесь стоимость тура увеличилась до 87,5 тыс. рублей на двоих, что связано с увеличением спроса в связи с началом школьных каникул.

Тем не менее, на некоторых направлениях наблюдается снижение цен. Например, туры в ОАЭ стали доступнее: минимальная стоимость составляет 104 тыс. рублей на двоих, что на 20 тыс. рублей меньше, чем в начале сентября. Также продолжает дешеветь Хайнань — туры сюда теперь стоят от 119 тыс. рублей. Похожие тенденции отмечаются и во Вьетнаме, где стоимость поездок снизилась до 130,2 тыс. рублей, а также на Шри-Ланке и в Таиланде, где снижение составило около 20%.

Однако не все направления демонстрируют удешевление. Туры в Турцию, Египет, Мальдивы, Сейшелы и Кубу, напротив, подорожали. Минимальные цены на туры в Турцию выросли на 32%, а в Египет — на 22%. Подорожание связано с возросшим спросом на массовые направления, особенно на фоне ограничений на поездки в другие страны.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

