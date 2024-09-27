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Бали разочаровывает: бесконечные пробки, неудобные пляжи и отсутствие инфраструктуры

Блогеры рассказали о неудобствах передвижения и плохих пляжах на Бали
1:49
Туризм

Российские блогеры, посетившие Бали, раскрыли несколько неприятных особенностей "райского острова". В их блоге "Путешествия без багажа" на платформе Дзен основными проблемами были названы дорожные пробки, расстояния между популярными местами и качество пляжей.

Блогеры рассказали о неудобствах передвижения и плохих пляжах на Бали
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Самой большой проблемой блогеры считают бесконечные пробки, которые встречают туристов уже при выезде из аэропорта. По их словам, дорога от аэропорта до отеля может занять несколько часов, что связано с перегруженностью транспортной системы острова. Проблему усугубляют большие расстояния между достопримечательностями и пляжами, что делает ежедневные поездки длительными и утомительными. Даже байки и мото-такси, которые так популярны на острове, не спасают ситуацию, так как они также застревают в пробках наряду с автомобилями.

Однако байки — это не только способ передвижения, но и источник риска. Туристы часто арендуют байки по низкой цене, что привлекает людей без прав, опыта и страховки. Это, как отмечают блогеры, часто приводит к авариям и трагедиям.

К удивлению путешественников, пляжи Бали оказались далеко не такими идеальными, как принято считать. Например, пляж Меласти, один из самых известных, по их словам, не оправдывает ожиданий: отсутствие инфраструктуры и некомфортный песок делают его мало привлекательным для отдыха.

Ещё одной проблемой стало повсеместное взимание платы. Блогеры отметили, что за всё, начиная от парковки до входа на пляж, нужно платить, а инфраструктура, такая как туалеты и душевые, доступна только за дополнительную плату в пляжных барах и клубах.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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