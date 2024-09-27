Пассажир раскритиковал перелёт за 583 тысячи рублей: грязь, плесень и старые кресла на борту

Пассажир Air India пожаловался на грязь и плесень в первом классе самолёта

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Предприниматель Анип Патель остался крайне недоволен сервисом, который он получил, летя первым классом авиакомпании Air India.

Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

За билет из Чикаго в Дели, стоимостью 6,3 тысячи долларов (583 тысячи рублей), Патель ожидал комфорт и первоклассное обслуживание. Однако реальность оказалась далека от его ожиданий. Поднявшись на борт 15-часового рейса, он обнаружил салон в удручающем состоянии: сиденья были покрыты остатками еды, везде валялся мусор, а мебель выглядела изношенной и старой. Более того, в отделении для розеток он нашёл волосы, что добавило ещё больше неприятных впечатлений от полёта, сообщает The Independent.

Проблемы продолжались и с системой развлечений на борту. Предложенные наушники оказались заплесневелыми, что вызвало у Пателя шок. Отсутствие Wi-Fi и дефицит блюд из обширного меню ещё больше усугубили его негативный опыт. Единственным положительным моментом оказался суп, который, по его словам, был восхитительным.

Патель не стал молчать и поделился своими впечатлениями в социальных сетях, где его пост быстро набрал популярность. Вскоре после этого авиакомпания Air India заметила волну возмущения и вернула Пателю полную стоимость билета.

Уточнения

Air India Limited (хинди एअर इंडिया) — авиакомпания, флагманский перевозчик Индии, осуществляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри страны и за её пределами.



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

