Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава Якутии: АЭС малой мощности станут спасением для региона
Почему натуральная косметика становится все более популярной
Спектакль Чужой ребёнок Романа Самгина идет с успехом в Театре на Трубной
Лера Кудрявцева поиронизировала над бумом разводов в Год семьи
ЦБ: каждый день банки блокируют около 20 тысяч подозрительных переводов
Набиуллина: ЦБ обеспокоен нарушением прав россиян при выдаче кредитов
Эксперт Паркер: преимущества соды для сладости помидоров
Что стоит сделать дачнику с собранными луковицами
Почему автодилерам нужна кибербезопасность уже сегодня

Туристка рассказала, как избежать неловких ситуаций на турецких рынках и что делать с валютой

Российская туристка объяснила, какую валюту брать в Турцию для выгодных покупок
1:35
Туризм

Российская туристка и блогер Саша Коновалова поделилась неприятной ситуацией, свидетелем которой она стала на одном из рынков в Турции, а также дала несколько практических советов относительно валюты, которую стоит брать с собой в эту страну.

Российская туристка объяснила, какую валюту брать в Турцию для выгодных покупок
Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

В своём канале в "Дзене" она рассказала, как на базаре один из её соотечественников грубо требовал у пожилого турецкого продавца назвать цену в рублях.

"Я тебе в сотый раз повторяю — в рублях мне цену назови!" — выкрикивал он на торговца, который показывал табличку с ценой в лирах.

Мужчина выругался и ушёл, оставив продавца в замешательстве.

Туристка призналась, что ей было стыдно за подобное поведение, она подчеркнула, что на местных рынках в Турции принимают турецкие лиры, евро или доллары, но не рубли. Этот инцидент побудил её рассказать о валютных реалиях поездок в Турцию.

Раньше россиянам было проще покупать евро или доллары в своей стране, чтобы затем обменивать их на лиры на месте, но сейчас это стало проблематично из-за сложностей с покупкой валюты в РФ. Кроме того, она отметила, что курс обмена рубля на лиру в туристических местах часто невыгоден.

Туристка напомнила, что карты российских банков в Турции уже давно не работают, за исключением карт Union Pay, которые, правда, тоже принимаются не везде. Она порекомендовала тем, кто часто путешествует, оформить карту иностранного банка, чтобы избежать неудобств с оплатой.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Туре́цкая ли́ра (тур. türk lirası) — денежная единица Турции. Введена 29 октября 1923 года в ходе реформы, проведённой Ататюрком, заменив османскую лиру.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Последние материалы
Росатом: атомная энергетика переходит на безотходный топливный цикл
Врач сравнил смертную казнь при помощи азота с эвтаназией
Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов
Какие продукты делают котлеты сухими
Основной признак бесполезности лекарства — отсутствие побочных эффектов
В Подмосковье провожают в последний путь актёра Романа Мадянова
Какие аптечные средства преобразят комнатные растения
Татьяна Тур пожалела о своём конфликте с Бузовой из-за угроз фанатов звезды
Российская стюардесса назвала запретные для пилотов самолётов действия
Как избежать запотевания стёкол при помощи картофеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.