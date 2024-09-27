Туристка рассказала, как избежать неловких ситуаций на турецких рынках и что делать с валютой

Российская туристка объяснила, какую валюту брать в Турцию для выгодных покупок

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка и блогер Саша Коновалова поделилась неприятной ситуацией, свидетелем которой она стала на одном из рынков в Турции, а также дала несколько практических советов относительно валюты, которую стоит брать с собой в эту страну.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

В своём канале в "Дзене" она рассказала, как на базаре один из её соотечественников грубо требовал у пожилого турецкого продавца назвать цену в рублях.

"Я тебе в сотый раз повторяю — в рублях мне цену назови!" — выкрикивал он на торговца, который показывал табличку с ценой в лирах.

Мужчина выругался и ушёл, оставив продавца в замешательстве.

Туристка призналась, что ей было стыдно за подобное поведение, она подчеркнула, что на местных рынках в Турции принимают турецкие лиры, евро или доллары, но не рубли. Этот инцидент побудил её рассказать о валютных реалиях поездок в Турцию.

Раньше россиянам было проще покупать евро или доллары в своей стране, чтобы затем обменивать их на лиры на месте, но сейчас это стало проблематично из-за сложностей с покупкой валюты в РФ. Кроме того, она отметила, что курс обмена рубля на лиру в туристических местах часто невыгоден.

Туристка напомнила, что карты российских банков в Турции уже давно не работают, за исключением карт Union Pay, которые, правда, тоже принимаются не везде. Она порекомендовала тем, кто часто путешествует, оформить карту иностранного банка, чтобы избежать неудобств с оплатой.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Туре́цкая ли́ра (тур. türk lirası) — денежная единица Турции. Введена 29 октября 1923 года в ходе реформы, проведённой Ататюрком, заменив османскую лиру.

