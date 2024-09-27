Туристы рискуют столкнуться с ростом цен на новогодние туры в Египет из-за высокого спроса

Туроператоры прогнозируют дефицит мест в люксовых отелях Египта к ноябрю

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператоры прогнозируют высокий спрос на роскошные отели в Египте на Новый год, который уже увеличился на 15-20%, сообщает АТОР.

Фото: commons.wikimedia.org by Joshfdrake, CC BY-SA 4.0

Эксперты предупреждают, что к ноябрю может начаться дефицит мест в самых популярных гостиницах Хургады и Шарм-эль-Шейха. В данный момент спрос на туры продолжает расти, так как многие туристы ещё не определились с планами на новогодние праздники. Уже сейчас некоторые дорогие отели заполнены на 60%, и к началу декабря ситуация может усложниться, что приведёт к росту цен и возможной остановке продаж номеров (stop sale).

Туроператоры сообщают, что сложнее всего будет найти свободные номера в двухкомнатных гостиничных номерах с оптимальным соотношением "цена-качество". Эти номера могут быть распроданы уже в ноябре, что создаст дополнительные сложности для тех, кто оставил покупку туров на последний момент.

Цены на туры в Египет остаются ниже, чем в Турцию. Например, отдых на двоих в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха стоит от 300 тыс. рублей с вылетом из Москвы. В Турции туры в аналогичные гостиницы обойдутся на 10-20% дороже. Для сравнения, тур на новогоднюю неделю в отель Rixos Radamis Sharm El Sheikh стоит от 345 тыс. рублей за двоих, а аналогичный отдых в Rixos Premium Belek в Турции — от 395 тыс. рублей.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

