Что делать, если ваш багаж утерян или задержан: советы эксперта по возврату и компенсации

Эксперт рассказал, как добиться компенсации за пропавший багаж

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт в области гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о различных категориях багажа и объяснил, как они определяются.

Фото: commons.wikimedia.org by Kprateek88, CC BY-SA 4.0

По его словам, багаж может быть либо утерян, либо задержан, в зависимости от обстоятельств. Задержанный багаж — это тот, чьё местонахождение временно неизвестно оператору. Такая ситуация может произойти, когда чемодан не был вовремя загружен на самолёт, выпал из тележки или попал на другую транспортную ленту. Важную роль в таких случаях играет багажная бирка, которая помогает отследить местоположение груза.

Утерянный багаж — это случай, когда требуется более серьёзный поиск. Например, бирка может быть повреждена, сорвана или не отсканирована, что затрудняет его идентификацию. В таких ситуациях багаж ищут по приметам, предоставленным пассажиром.

Важно отметить, что компенсация за утерянный багаж регулируется международными и национальными стандартами. Для международных перевозок она составляет €120 за каждый килограмм потерянного груза, а в России — 2,5 тысячи рублей за килограмм. Однако, если пассажир не согласен с предложенной компенсацией, он может обратиться в суд, предоставив доказательства того, что стоимость багажа превышает оценочную компенсацию, сообщает издание "Вести Московского региона".

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.

