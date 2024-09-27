Стюардесса Emirates раскрыла секреты: что запрещено пилотам

Российская стюардесса, работающая в авиакомпании Emirates, поделилась в соцсетях информацией о запрещённых действиях для пилотов самолетов, сообщает "Лента".
Во-первых, пилотам запрещено употреблять одинаковую еду. Это правило призвано предотвратить отравление обоих пилотов, чтобы один из них мог взять управление на себя в случае необходимости.
Также пилоту нельзя оставаться одному в кабине. Если одному из пилотов нужно в туалет, его заменяет бортпроводник.
Кроме того, в кабину пилотов нельзя приносить напитки в стаканах без крышки, чтобы предотвратить риск разливания жидкости на приборную панель.
Ранее эта же стюардесса развеяла миф о том, что отходы из самолетного туалета сбрасываются в воздухе. На самом деле они скапливаются в баках и опустошаются на земле.
Пилот — человек, управляющий летательным аппаратом, находясь на его борту (самолётом, вертолётом, планёром, дирижаблем или иным), а управляющий БПЛА называется оператором.
Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров.
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