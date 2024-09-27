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Госдума приняла законопроект о повышении качества гостиничных услуг

Госдума ужесточает контроль над гостиницами
Туризм

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение качества гостиничных услуг и усиление контроля за работой гостиниц, сообщает "Рамблер".

Госдума ужесточает контроль над гостиницами
Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, CC BY-SA 4.0

Документ вводит обязательную классификацию для всех средств размещения, кроме детских лагерей, религиозных организаций и фермерских хозяйств. Классификация будет проходить в два этапа.

  1. Самостоятельная оценка собственниками по требованиям правительства РФ с обязательной видеофиксацией.
  2. Присвоение звёзд аккредитованными специалистами по инициативе собственника.

После классификации объекты размещения должны быть включены в единый реестр туристической индустрии, чтобы иметь право предоставлять гостиничные услуги.

Законопроект также обязывает агрегаторов гостиничных услуг размещать достоверную рекламу и проверять наличие объектов в реестре.

Закон устанавливает персональную ответственность экспертов за свои заключения, вплоть до приостановления или аннулирования разрешения на деятельность.

Контроль над туристической индустрией передается регионам, которые лучше осведомлены о местных объектах и заинтересованы в развитии туризма, так как туристический налог поступает в муниципальные бюджеты.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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