В Петербурге требования к документам для шенгенской визы ужесточились

Получить итальянский шенген в Петербурге станет ещё сложнее

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянский визовый центр VMS в Санкт-Петербурге ужесточил требования для получения шенгенской визы, сообщает "Рамблер". Теперь работающие туристы должны предоставить выписку из трудовой книжки за последние 10 лет, заверенную цифровой подписью.

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Визовый центр готов принять заявления без предоставления трудовой книжки, но только под личную ответственность заявителя. Однако консульство может запросить этот документ впоследствии.

Важно отметить, что в Москве, регионах и визовых центрах Almaviva требования к документам остались прежними.

По сообщениям туристов на форумах, некоторые предоставляют в визовый центр поддельные справки о работе, чтобы скрыть неофициальный заработок или не сообщать работодателю о поездке. Однако консульства часто проверяют предоставленные документы, обзванивая работодателей, поэтому обман быстро раскрывается.

Требование VMS о предоставлении трудовых книжек выглядит логичным, так как снижает нагрузку на сотрудников консульства в Санкт-Петербурге, где наблюдается нехватка персонала. Это позволит им уделять больше времени обработке документов, а не их проверке, что, в свою очередь, может ускорить процесс выдачи виз.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Требование — потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

