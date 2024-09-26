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В Петербурге требования к документам для шенгенской визы ужесточились

Получить итальянский шенген в Петербурге станет ещё сложнее
1:19
Туризм

Итальянский визовый центр VMS в Санкт-Петербурге ужесточил требования для получения шенгенской визы, сообщает "Рамблер". Теперь работающие туристы должны предоставить выписку из трудовой книжки за последние 10 лет, заверенную цифровой подписью.

Получить итальянский шенген в Петербурге станет ещё сложнее
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Визовый центр готов принять заявления без предоставления трудовой книжки, но только под личную ответственность заявителя. Однако консульство может запросить этот документ впоследствии.

Важно отметить, что в Москве, регионах и визовых центрах Almaviva требования к документам остались прежними.

По сообщениям туристов на форумах, некоторые предоставляют в визовый центр поддельные справки о работе, чтобы скрыть неофициальный заработок или не сообщать работодателю о поездке. Однако консульства часто проверяют предоставленные документы, обзванивая работодателей, поэтому обман быстро раскрывается.

Требование VMS о предоставлении трудовых книжек выглядит логичным, так как снижает нагрузку на сотрудников консульства в Санкт-Петербурге, где наблюдается нехватка персонала. Это позволит им уделять больше времени обработке документов, а не их проверке, что, в свою очередь, может ускорить процесс выдачи виз.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Требование — потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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