Почему в самолётах до сих пор есть пепельницы

Несмотря на запрет курения на борту самолетов, пепельницы в туалетах остаются обязательным элементом по требованию авиационных регуляторов, сообщает "Рамблер".
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и аналогичные органы в других странах предписывают наличие пепельниц, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
Такое требование обусловлено тем, что некоторые пассажиры все же нарушают запрет на курение. Наличие пепельницы позволяет им безопасно потушить сигарету, снижая риск возгорания. Отсутствие пепельницы может побудить нарушителя выбросить непотушенный окурок в мусорное ведро, что создает высокую опасность пожара.
Пе́пельница — ёмкость для табачного пепла и использованных табачных изделий (окурков сигарет, сигар).
Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.
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