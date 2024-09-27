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Купаться нельзя, но хочется? Научись распознавать предвестники шторма

Не испорть себе отпуск: узнай, как понять, что купаться сейчас в море опасно
2:18
Туризм

Летний отдых у моря — это всегда радость и предвкушение замечательного времяпрепровождения. Но не стоит забывать, что море таит в себе массу опасностей, и прежде чем нырять в его воды, нужно внимательно оценить текущую обстановку. Так как понять, что сегодня лезть купаться не стоит? Вот на что стоит обратить внимание.

Не испорть себе отпуск: узнай, как понять, что купаться сейчас в море опасно
Фото: wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Один из главных показателей опасности моря — состояние волн. Высокие, хаотичные волны говорят о штормовом ветре и непригодности воды для купания. Если волны бьют в прибой с силой, это верный признак того, что стоит отложить заплыв. Сильное волнение может быстро утащить даже опытного пловца.

Также тревожным сигналом служит цвет морской воды. Если вода мутная, бурая или зеленоватого оттенка — это тревожный знак. Такое изменение цвета может говорить о наличии в воде водорослей, планктона или других микроорганизмов, опасных для здоровья.

Температура воды тоже может быть индикатором безопасности. Слишком холодная вода может вызвать переохлаждение и сбой терморегуляции организма, что чревато судорогами и даже потерей сознания. А слишком теплая вода может свидетельствовать о наличии ядовитых микроорганизмов.

Обратите внимание и на состояние прибрежной зоны. Если на берегу много водорослей, мусора, плавающих предметов — лучше воздержаться от купания. Это может быть признаком сильного течения или шторма.

Не менее важно прислушаться и к природным "предвестникам". Если чайки, дельфины или другие морские обитатели ведут себя беспокойно, увиливают от берега — это тревожный звоночек. Они ощущают приближение опасности лучше, чем люди.

Конечно, нельзя забывать и о предупреждающих знаках и флагах, которые вывешивают спасатели. Красный флаг — категорический запрет на купание, желтый — купание только под присмотром.

Если вы заметили хотя бы один из этих тревожных признаков — лучше воздержаться от купания. Безопасность важнее, чем желание освежиться. Прислушивайтесь к сигналам моря и будьте осторожны!

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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