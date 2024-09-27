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Как найти лучший крем от загара для отпуска?

Отдых на солнце без последствий: пошаговая инструкция по выбору крема от загара
2:38
Туризм

Отправляясь в отпуск к морю или на солнечные курорты, многие из нас мечтают о красивом, ровном загаре. Но для того, чтобы получить желаемый результат и при этом обезопасить кожу от вредного воздействия ультрафиолета, необходимо правильно подобрать солнцезащитные средства. Как выбрать лучший крем от загара для отпуска — расскажем в нашей статье.

Отдых на солнце без последствий: пошаговая инструкция по выбору крема от загара
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе солнцезащитного крема — это его SPF (Sun Protection Factor) или фактор защиты от солнца. Этот показатель отражает, во сколько раз крем увеличивает время, которое кожа может находиться на солнце, не покраснев. Так, средство с SPF 30 позволяет коже находиться под солнцем в 30 раз дольше, чем без защиты.

Для отпуска рекомендуется выбирать крем с высоким фактором защиты — не менее SPF 30. Для светлой кожи, детей и тех, кто впервые отправляется на море, лучше остановиться на SPF 50+. Такие средства надежно защитят кожу от ожогов и преждевременного старения.

Не менее важно также обращать внимание на тип защиты солнцезащитного крема. Различают физические, химические и смешанные средства. Физические кремы содержат минеральные фильтры (диоксид титана, оксид цинка), которые отражают солнечные лучи. Химические кремы включают органические фильтры, которые поглощают ультрафиолет. Смешанные сочетают в себе оба типа защиты.

Для чувствительной кожи лучше выбирать физические или смешанные средства, так как они меньше раздражают и не вызывают аллергию. Химические фильтры иногда могут вызывать покраснения и зуд.

Также стоит обратить внимание на текстуру крема. Для активного отдыха на пляже лучше выбирать нежирные, быстро впитывающиеся формулы, которые не оставляют белого следа и не размазываются. Для сухой кожи подойдут более насыщенные, питательные кремы.

Не забывайте также, что солнцезащитное средство нужно наносить за 15-20 минут до выхода на солнце тонким равномерным слоем. Обновлять его следует каждые 2-3 часа, а также после купания.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете подобрать идеальный крем от загара для вашего отпуска и насладиться красивым, равномерным загаром без вреда для кожи.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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