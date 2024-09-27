Как найти лучший крем от загара для отпуска?

Отдых на солнце без последствий: пошаговая инструкция по выбору крема от загара

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отправляясь в отпуск к морю или на солнечные курорты, многие из нас мечтают о красивом, ровном загаре. Но для того, чтобы получить желаемый результат и при этом обезопасить кожу от вредного воздействия ультрафиолета, необходимо правильно подобрать солнцезащитные средства. Как выбрать лучший крем от загара для отпуска — расскажем в нашей статье.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе солнцезащитного крема — это его SPF (Sun Protection Factor) или фактор защиты от солнца. Этот показатель отражает, во сколько раз крем увеличивает время, которое кожа может находиться на солнце, не покраснев. Так, средство с SPF 30 позволяет коже находиться под солнцем в 30 раз дольше, чем без защиты.

Для отпуска рекомендуется выбирать крем с высоким фактором защиты — не менее SPF 30. Для светлой кожи, детей и тех, кто впервые отправляется на море, лучше остановиться на SPF 50+. Такие средства надежно защитят кожу от ожогов и преждевременного старения.

Не менее важно также обращать внимание на тип защиты солнцезащитного крема. Различают физические, химические и смешанные средства. Физические кремы содержат минеральные фильтры (диоксид титана, оксид цинка), которые отражают солнечные лучи. Химические кремы включают органические фильтры, которые поглощают ультрафиолет. Смешанные сочетают в себе оба типа защиты.

Для чувствительной кожи лучше выбирать физические или смешанные средства, так как они меньше раздражают и не вызывают аллергию. Химические фильтры иногда могут вызывать покраснения и зуд.

Также стоит обратить внимание на текстуру крема. Для активного отдыха на пляже лучше выбирать нежирные, быстро впитывающиеся формулы, которые не оставляют белого следа и не размазываются. Для сухой кожи подойдут более насыщенные, питательные кремы.

Не забывайте также, что солнцезащитное средство нужно наносить за 15-20 минут до выхода на солнце тонким равномерным слоем. Обновлять его следует каждые 2-3 часа, а также после купания.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете подобрать идеальный крем от загара для вашего отпуска и насладиться красивым, равномерным загаром без вреда для кожи.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

