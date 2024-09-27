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Стало известно, сколько туристов к 2036 году рассчитывают принимать в Крыму

В Крыму рассчитывают принимать до 10 миллионов туристов к 2036 году
1:15
Туризм

Министерство курортов и туризма Крыма рассчитывает увеличить туристический поток в регион до 10 миллионов человек к 2036 году. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия.

В Крыму рассчитывают принимать до 10 миллионов туристов к 2036 году
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Он сообщил, что роста числа туристов в Крыму получится добиться, в частности, благодаря увеличению количества качественных номеров в гостиницах.

"В стратегии развития туризма республики есть целевые показатели: обеспечить круглогодичный турпоток до 10 миллионов туристов в год к 2036 году. Увеличение качественного номерного фонда — это один из тех целевых индикаторов, которые будут достигаться за счёт инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики", — заявил Сергей Ганзий.

Глава министерства добавил, что сейчас в регионе реализуется 67 инвестиционных проектов в санаторно-курортной, туристической сфере на сумму свыше 180 миллиардов рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что Турция намерена увеличить турпоток из России и стран СНГ до 5 миллионов человек к концу 2025 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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