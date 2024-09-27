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Эксперты рассказали, какой процент россиян совмещает поездку и поход на концерт

Большинство россиян интересуется концертами в путешествиях — исследование
1:08
Туризм

Специалисты сервиса "Яндекс.Путешествия" провели исследование среди 1200 пользователей насчёт совмещения поездки с визитом на музыкальные фестивали, концерты и другие мероприятия. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Большинство россиян интересуется концертами в путешествиях — исследование
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, PDM

Эксперты выяснили, что большинство опрошенных (70%) интересуется концертами. При этом 36% респондентам нравятся спортивные соревнования, а 33% — фестивали кино и музыки. Выставки и спектакли не так популярны. Им отдают предпочтение 27% и 25% пользователей соответственно.

При этом оказалось, что местоположение является самым важным фактором для туристов при выборе мероприятия. Так ответили 58% путешественников. В то же время выступление известных артистов и спортсменов волнует 55% россиян. Стоимость билетов важна для 52% опрошенных, доступность покупки — для 43%, а популярность у друзей — 30%.

Ранее Pravda.Ru писала, что большинство россиян берёт в поездку 1 чемодан.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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