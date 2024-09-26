На ВДНХ гости и жители Москвы отметят Всемирный день туризма

Гости и жители Москвы отметят Всемирный день туризма на ВДНХ

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы и жители Москвы отметят Всемирный день туризма (27 сентября) на ВДНХ. В честь праздника состоится серия тематических мероприятий. Соответствующая информация опубликована на сайте выставочного комплекса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Известно, что в музее славянской письменности "Слово" пройдёт экскурсия "Кому на Руси путешествовать хорошо?". Участники узнают об истории путешествий на Руси и в России, а также об изменении путевого очерка в отечественной литературе.

В свою очередь, в центре "Космонавтика и авиация" состоятся экскурсии "Москва космическая". Туристам и местным жителям предложат ознакомиться с историей практической космонавтики, аэрокосмическими предприятиями столицы России и подготовкой космонавтов к полёту.

Кроме того, на футбольных мини-полях состоится IV Московский кубок туризма. Победителей наградят кубками и медалями, а команде, которая займёт последнее место, подарят кубок надежды.

Ранее Pravda.Ru писала о главных достопримечательностях Москвы.

Уточнения

Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства (ВДНХ) — выставочный комплекс в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы, крупнейший выставочный комплекс в городе. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира.

