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Индонезия прогнозирует рекордный рост числа российских туристов в 2024 году благодаря прямым рейсам на Бали

Индонезия прогнозирует рекордный приток туристов из России к концу года
1:11
Туризм

Индонезия рассчитывает на значительное увеличение числа туристов из России в 2024 году, что связано с возобновлением и увеличением количества прямых рейсов на Бали.

Индонезия прогнозирует рекордный приток туристов из России к концу года
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

По прогнозам, общее число российских туристов может удвоиться по сравнению с рекордным 2023 годом, когда страну посетили 161 000 россиян. Об этом сообщил посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Таварес.

По данным посольства, с января по июль 2024 года Индонезию посетили уже более 100 000 российских граждан. К концу года этот показатель может удвоиться благодаря нововведениям в авиасообщении. Особенно привлекает туристов остров Бали, на который отправляется до 90% всех российских путешественников.

Посол отметил, что ключевую роль в увеличении турпотока играет запуск прямых рейсов из Москвы в Денпасар. Сейчас активно обсуждается расширение частоты полётов, а также введение маршрутов из других крупных городов России, включая Санкт-Петербург.

Уточнения

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии.

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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