Таиланд теряет туристов: рост курса бата может привести к резкому сокращению иностранного турпотока

В Таиланде боятся уменьшения числа туристов из-за роста курса национальной валюты

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Таиланда всерьёз обеспокоены чрезмерным укреплением национальной валюты — тайского бата, что, по их мнению, может негативно сказаться на притоке иностранных туристов, пишет Bangkok Post.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Резкий рост курса бата вызывает тревогу у местных бизнесов и туристической отрасли. Если ещё в апреле 2024 года за один доллар США давали 37,18 бат, то к сентябрю курс упал до 32,69 бат за доллар. Таким образом, за последние полгода валюта королевства укрепилась почти на 14%, что делает отдых в Таиланде для иностранных туристов дороже.

Это обстоятельство вынуждает путешественников тратить больше на еду в ресторанах, покупки и услуги, ведь популярная в других странах система "всё включено" здесь не получила широкого распространения. В этой ситуации туристы начинают предпочитать более доступные направления, что ставит под угрозу туристический сектор экономики страны.

Торговая палата Таиланда уже выступила с призывом к Центробанку и Министерству финансов принять оперативные меры для корректировки курса. По мнению палаты, оптимальный курс бата по отношению к доллару США должен находиться на уровне около 34 бат за доллар. Это позволило бы вернуть привлекательность королевства как туристического направления и смягчить последствия для туристической отрасли.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



Бат (тайск บาท, код ISO 4217 — THB) — денежная единица Таиланда с 15 апреля 1928 года. Делится на 100 сатангов (สตางค์). Обозначение: ฿.

