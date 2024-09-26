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Как не ошибиться с выбором времени для поездки в Турцию: избегаем знойных периодов

Как избежать жары и толп: лучшие месяцы для путешествий по Турции
1:30
Туризм

При планировании поездки в Турцию стоит учитывать не только популярные туристические направления, но и сезонные особенности.

Как избежать жары и толп: лучшие месяцы для путешествий по Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Даже самые живописные уголки страны могут потерять часть своей привлекательности, если выбрать неподходящее время года для отдыха. Например, в разгар летнего сезона некоторые места превращаются в настоящие испытания на прочность, и путешествие может быть не таким комфортным, как ожидалось.

Так, курортный городок Каш, находящийся на побережье, в августе может стать слишком жарким и многолюдным. Средняя дневная температура достигает 40 градусов, и в этот период здесь отдыхает максимальное количество туристов. Это приводит к резкому росту цен на жильё и услуги. Если вы хотите по-настоящему насладиться спокойной атмосферой Каша и его природными красотами, стоит планировать поездку на ноябрь, когда город становится тише, а погода — мягче и комфортнее.

Каппадокия, известная своими уникальными пейзажами и знаменитыми полётами на воздушных шарах, в июле также не лучший выбор для визита. Сильная жара и засушливый климат делают путешествия по этому региону затруднительными. Октябрь является более удачным месяцем для поездки, когда температура уже не столь экстремальная, и можно спокойно наслаждаться впечатляющими видами, не опасаясь перегрева, сообщает портал "Рамблер".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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