Эксперты объяснили, почему стоимость авиабилетов продолжает расти в условиях санкций и кризиса

"Аэрофлот" объяснил причины подорожания билетов на внутренние рейсы

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В условиях сложной экономической и политической обстановки рост цен на авиабилеты в России выглядит оправданным, как отметил первый заместитель генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам компании "Аэрофлот" Андрей Чиханчин на форуме "Цифровая транспортация".

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

В числе факторов, влияющих на увеличение стоимости перелётов, он назвал рост цен на авиационное топливо, увеличение аэропортовых сборов и капитальных затрат на ремонт и покупку комплектующих для самолётов. Также сказывается дефицит квалифицированного персонала, усложнённая ситуация на рынке труда и санкции, которые ограничили количество международных маршрутов для российских авиакомпаний. Это привело к увеличению конкуренции со стороны иностранных перевозчиков, у которых сейчас более выгодные условия работы.

Коммерческий директор S7 Airlines Константин Пьянков согласился с мнением о том, что текущие цены на авиабилеты адекватны рыночной ситуации, отметив, что около 70% билетов авиакомпании продаются ниже себестоимости.

Между тем, данные Росстата указывают на рекордный рост цен на авиабилеты в экономклассе на внутренних рейсах в августе — на 29,79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге средняя цена билета в конце лета составила около 7912 рублей, что является самым высоким показателем с начала ведения статистики в 2000 году, сообщает портал Tour Dom.

Уточнения

"Аэрофлот — российские авиалинии" — российская государственно-частная авиакомпания.



"Аэрофлот — российские авиалинии" — российская государственно-частная авиакомпания.

