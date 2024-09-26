Эксперты объяснили, почему стоимость авиабилетов продолжает расти в условиях санкций и кризиса

В условиях сложной экономической и политической обстановки рост цен на авиабилеты в России выглядит оправданным, как отметил первый заместитель генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам компании "Аэрофлот" Андрей Чиханчин на форуме "Цифровая транспортация".
В числе факторов, влияющих на увеличение стоимости перелётов, он назвал рост цен на авиационное топливо, увеличение аэропортовых сборов и капитальных затрат на ремонт и покупку комплектующих для самолётов. Также сказывается дефицит квалифицированного персонала, усложнённая ситуация на рынке труда и санкции, которые ограничили количество международных маршрутов для российских авиакомпаний. Это привело к увеличению конкуренции со стороны иностранных перевозчиков, у которых сейчас более выгодные условия работы.
Коммерческий директор S7 Airlines Константин Пьянков согласился с мнением о том, что текущие цены на авиабилеты адекватны рыночной ситуации, отметив, что около 70% билетов авиакомпании продаются ниже себестоимости.
Между тем, данные Росстата указывают на рекордный рост цен на авиабилеты в экономклассе на внутренних рейсах в августе — на 29,79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге средняя цена билета в конце лета составила около 7912 рублей, что является самым высоким показателем с начала ведения статистики в 2000 году, сообщает портал Tour Dom.
"Аэрофлот — российские авиалинии" — российская государственно-частная авиакомпания.
"Аэрофлот — российские авиалинии" — российская государственно-частная авиакомпания.
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