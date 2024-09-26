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Туристам грозит штраф до 500 евро за еду на улицах Флоренции в популярных туристических зонах

Во Флоренции можно получить штраф за обычный перекус на улице
1:51
Туризм

Туристы, планирующие поездку во Флоренцию, должны быть внимательны к местным законам, чтобы избежать серьёзных неприятностей.

Во Флоренции можно получить штраф за обычный перекус на улице
Фото: unsplash.com by Mark Tegethoff, CC0

Власти этого популярного итальянского города ввели ограничение, которое запрещает есть на улицах в определённых зонах и в конкретное время суток. Нарушение этого правила может обойтись в 500 евро — весомая сумма, способная омрачить впечатления от отпуска.

Эксперт по путешествиям Джессика Боллинджер предупредила, что многие путешественники не знают о законе, запрещающем приём пищи на тротуарах, у магазинов и зданий в оживлённых районах. Наиболее жёсткие меры применяются на центральных улицах города, таких как Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano и Via della Ninna. Ограничения действуют в часы пик — с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00.

Местные предприниматели неоднократно жаловались на неудобства, создаваемые туристами, которые устраивают импровизированные перекусы на тротуарах, оставляя после себя мусор и нарушая порядок.

Этот запрет действует с 2018 года, но до сих пор многие гости Флоренции не осведомлены о нём. Незнание, однако, не избавляет от ответственности, и нарушение может повлечь крупный штраф.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла подчеркнул, что запрет направлен не на наказание, а на поддержание порядка и уважение к местным жителям. Он отметил, что туристы, которые будут вести себя в городе так, как они поступают дома, всегда будут приветствоваться. Поэтому путешественникам рекомендуется заранее изучить местные законы, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время отдыха.

Уточнения

Флоре́нция — итальянский город на реке Арно, в прошлом — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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