Суд обязал туроператора выплатить туристке более 100 тысяч рублей за потерянное время из-за 38-часовой задержки рейса

Жительница Екатеринбурга Наталья выиграла суд против туроператора, добившись компенсации за значительную задержку авиарейса, которая испортила часть её отдыха.
В 2023 году она приобрела тур в Анталью для своей семьи из трёх человек на 11 ночей, заплатив 333,8 тыс. рублей. Однако поездка началась с неприятностей: рейс был задержан на 38 часов, из-за чего отпуск сократился на два дня. Туроператор предложил ей минимальную компенсацию за один день, выплатив всего 18,6 тыс. рублей.
Наталью это не устроило. Она подала иск о возмещении ущерба за недополученные услуги, неустойке и компенсации морального вреда. Первая инстанция вынесла решение о выплате 25 тыс. рублей, что женщину также не удовлетворило. Тогда Наталья подала апелляцию в Свердловский областной суд, который рассмотрел её жалобу и вынес решение в её пользу. Теперь туроператор обязан выплатить туристке 102,1 тыс. рублей.
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