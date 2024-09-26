Суд обязал туроператора выплатить туристке более 100 тысяч рублей за потерянное время из-за 38-часовой задержки рейса

Туристка получила компенсацию в 100 тысяч рублей за задержку рейса

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Екатеринбурга Наталья выиграла суд против туроператора, добившись компенсации за значительную задержку авиарейса, которая испортила часть её отдыха.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

В 2023 году она приобрела тур в Анталью для своей семьи из трёх человек на 11 ночей, заплатив 333,8 тыс. рублей. Однако поездка началась с неприятностей: рейс был задержан на 38 часов, из-за чего отпуск сократился на два дня. Туроператор предложил ей минимальную компенсацию за один день, выплатив всего 18,6 тыс. рублей.

Наталью это не устроило. Она подала иск о возмещении ущерба за недополученные услуги, неустойке и компенсации морального вреда. Первая инстанция вынесла решение о выплате 25 тыс. рублей, что женщину также не удовлетворило. Тогда Наталья подала апелляцию в Свердловский областной суд, который рассмотрел её жалобу и вынес решение в её пользу. Теперь туроператор обязан выплатить туристке 102,1 тыс. рублей.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.



Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.

