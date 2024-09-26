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Турагент рассказала, как уберечь деньги и ценные вещи от краж на отдыхе за границей

Россиянам рассказали, как избежать краж за границей
0:49
Туризм

Россиянам рекомендуется избегать лишнего внимания к своему материальному положению за границей, а также быть внимательными к личным вещам, сообщила турагент Наталия Ансталь в интервью для NEWS.ru.

Россиянам рассказали, как избежать краж за границей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она подчеркнула, что это правило действует не только в Турции, но и в любой стране мира. Согласно её советам, туристам стоит воздержаться от того, чтобы громко рассказывать о своих доходах или оставлять сумки и другие ценные предметы без присмотра.

Наталия Ансталь также настоятельно рекомендует использовать сейфы в отелях для хранения важных вещей. Даже если сейф в гостинице платный, это всё равно более надёжный вариант. В качестве альтернативы она предлагает хранить вещи в чемоданах с кодовыми замками.

Уточнения

Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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