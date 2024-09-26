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Туристов предупредили об опасностях в Африке: инфекции, насекомые и агрессивные обезьяны

Туристов предупредили о потенциальных опасностях во время поездок в Африку
1:32
Туризм

Путешествия в Африку могут нести потенциальную угрозу здоровью из-за широкого распространения различных инфекционных заболеваний. Об этом предупредил известный врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с "Радиоточкой НСН".

Туристов предупредили о потенциальных опасностях во время поездок в Африку
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, CC BY 2.0

По его словам, главную опасность представляют насекомые, в частности, комары. Медик подчеркнул, что малярия, переносимая этими насекомыми, ежегодно уносит миллионы жизней. Он отметил, что перед поездками в африканские страны крайне важно сделать необходимые прививки, такие как вакцинация от гепатита А, жёлтой лихорадки и холеры.

Мясников также рекомендовал туристам тщательно подходить к выбору одежды — предпочтение следует отдавать закрытой одежде и обуви, чтобы минимизировать возможность укусов насекомых. По его мнению, вода в африканских странах также может представлять угрозу: лёд для напитков часто делают из непроверенной воды, а овощи и фрукты необходимо мыть кипячёной водой.

Он также подчеркнул, что стоит избегать контакта с песком и открытыми водоёмами, чтобы минимизировать риск заражения. Особое внимание стоит уделять взаимодействию с местными жителями — соблюдать дистанцию и избегать жестов, которые могут быть неправильно восприняты. Помимо этого, Мясников обратил внимание на опасность диких животных, таких как обезьяны, которые могут проявлять агрессию по отношению к людям.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Маляри́я — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles ("малярийных комаров"), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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