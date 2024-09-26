Члены картеля похитили путешественника Владимира Косарова в Мексике

Путешественника Владимира Косарова похитили в Мексике

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российского велопутешественника Владимира Косарова похитили члены картеля в Мексике. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

Фото: unsplash.com by Jake Sloop jakesloop, PDM

Владимир Косаров перестал выходить на связь 24 сентября. Тогда он находился в районе города Нуэво-Ларедо. По словам путешественника, несколько неизвестных людей подъехали к нему после установки палатки. Члены картеля допрашивали его около двух часов насчёт того, откуда он приехал и как оказался в окрестностях Нуэво-Ларедо. После этого неизвестные записали весь маршрут путешественника и отправили в палатку "ждать старших". Владимир Косаров попросил подписчиков отслеживать его местоположение по GPS. Однако через некоторое время геолокация перестала обновляться.

По прошествии суток Владимир Косаров снова появился в Сети. Путешественник сообщил, что неизвестные возили его на автомобиле по "разным странным местам" и отпустили на следующий день ближе к ночи около города Монтерей.

Ранее Pravda.Ru писала, что российский путешественник Фёдор Конюхов встретил в лесу амурского тигра во время конной экспедиции.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. Крупнейшая в мире по населению испаноязычная страна.

