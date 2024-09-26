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Стало известно, куда отправляются россияне за красивыми фотографиями

Туристы едут в Московскую область за красивыми фотографиями
1:32
Туризм

Эксперты назвали самые популярные у туристов места для красивых осенних фотографий. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные туроператора "Алеан".

Туристы едут в Московскую область за красивыми фотографиями
Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, PDM

Наиболее востребованным направлением у путешественников является Московская область. Её выбирают 46% пользователей. Известно, что туристы останавливаются в объектах с развитой инфраструктурой, глэмпингах, экоотелях, а также лесопарковых зонах. За красивыми снимками туристы отправляются в подмосковные усадьбы Валуево, Архангельское и Мелихово.

Алтаю отдают предпочтение 15% пользователей. Одними из самых фотогеничных локаций региона являются Гейзерное озеро, Манжерокское и Телецкое. При этом туристов интересуют уникальные природные явления: осенью река Катунь мелеет, а в её русле образуются голубые озёра — "глаза Катуни". Кроме того, в этот период можно отчётливо увидеть границу слияния рек Катуни и Чуи.

На третьем месте по популярности расположился отдых в Карелии. Его выбирают 11% туристов. Путешественники бронируют глэмпинги и места в домах отдыха. Большим спросом пользуется заповедник "Кивач", а также экскурсии в горный парк "Рускеала" с посещением Мраморного каньона и водопадов Ахвенкоски.

У россиян популярны и другие направления. Среди них — Золотое кольцо и Адыгея.

Ранее Pravda.Ru писала о самых привлекательных местах Московской области.

Уточнения

Моско́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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