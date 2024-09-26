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Отдыхающие разочарованы курортами Кипра: жара выше 40 градусов, грязное море и проблемы с инфраструктурой

Туристы отказываются от поездок на Кипр из-за грязных пляжей и шума
1:36
Туризм

Туристы начали активно отказываться от посещения популярных курортов Кипра, в особенности Айя-Напы, из-за ухудшившихся условий отдыха. В социальных сетях и на туристических порталах всё чаще появляются жалобы на грязное море, переполненные пляжи и шумных, нетрезвых отдыхающих, портящих атмосферу.

Туристы отказываются от поездок на Кипр из-за грязных пляжей и шума
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, CC BY 2.0

"Айя-Напа была отвратительна. Пьяные туристы повсюду, даже на пляже. Музыка была настолько громкой, что мы не могли уснуть", — рассказал изданию Daily Star один из туристов.

Ещё один путешественник пожаловался, что его ожидания тихого пляжного отдыха не оправдались.

"Я заплатил за пляж, но в итоге был разочарован тем, что пришлось провести большую часть времени в номере", — отметил он.

Другие отдыхающие отметили, что из-за сильной жары, превышающей 40 градусов, и переполненности курортов стало практически невозможно насладиться отпуском. Помимо проблем с жарой, туристы указали на потерю "шарма" курортов, которые теперь кажутся чрезмерно коммерциализированными и переполненными. Многие, кто раньше считал эти места "жемчужинами", теперь всё чаще разочаровываются.

Несмотря на эти жалобы, туристическая индустрия Кипра продолжает оставаться стабильной. Заместитель министра туризма страны Костас Кумис отметил, что, несмотря на вызовы, такие как финансовые трудности в Европе и снижение покупательной способности, туристический сектор Кипра демонстрирует устойчивость.

Уточнения

Респу́блика Кипр — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря.

Айя-Напа или Айи́я-На́па (греч. Αγία Νάπα, тур. Ayia Napa) — курорт на Кипре, расположенный в его восточной части, в 8 километрах от Протараса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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