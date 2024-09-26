Турист позвонил мэру Стрежевого с просьбой разобраться с его недействительным авиабилетом

Житель города Стрежевого (Томская область) не смог улететь на отдых из-за недействительного авиабилета. Он пожаловался мэру города. Об этом сообщил градоначальник Валерий Дениченко в своём Telegram-канале.
Путешественник приобрёл путёвку в агентстве "1001 тур". Однако в аэропорту оказалось, что его билет является недействительным. Турагент не выходил на связь, поэтому стрежевчанин позвонил мэру и попросил о помощи.
"Я о подобных случаях ранее краем уха уже слышал. Начальник отдела регулирования потребительского рынка подтвердила, что это не первая ситуация", — заявил Валерий Дениченко.
Он добавил, что помочь туристу вылететь в отпуск не получилось. Однако путешественнику объяснили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы вернуть средства. Мэр Стрежевого также напомнил, что следует внимательно выбирать турагента. По его словам, можно советоваться со знакомыми, которые удачно съездили в отпуск.
Ранее Pravda.Ru писала, что мошенники украли у туристки 3 тысячи долларов.
Стрежево́й — город на крайнем северо-западе Томской области России, образует городской округ Стрежевой как единственный населённый пункт в его составе и является городом областного подчинения.
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.