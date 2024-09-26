Турист позвонил мэру Стрежевого с просьбой разобраться с его недействительным авиабилетом

Турист попросил мэра разобраться с его недействительным авиабилетом

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель города Стрежевого (Томская область) не смог улететь на отдых из-за недействительного авиабилета. Он пожаловался мэру города. Об этом сообщил градоначальник Валерий Дениченко в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Путешественник приобрёл путёвку в агентстве "1001 тур". Однако в аэропорту оказалось, что его билет является недействительным. Турагент не выходил на связь, поэтому стрежевчанин позвонил мэру и попросил о помощи.

"Я о подобных случаях ранее краем уха уже слышал. Начальник отдела регулирования потребительского рынка подтвердила, что это не первая ситуация", — заявил Валерий Дениченко.

Он добавил, что помочь туристу вылететь в отпуск не получилось. Однако путешественнику объяснили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы вернуть средства. Мэр Стрежевого также напомнил, что следует внимательно выбирать турагента. По его словам, можно советоваться со знакомыми, которые удачно съездили в отпуск.

Ранее Pravda.Ru писала, что мошенники украли у туристки 3 тысячи долларов.

Уточнения

Стрежево́й — город на крайнем северо-западе Томской области России, образует городской округ Стрежевой как единственный населённый пункт в его составе и является городом областного подчинения.

