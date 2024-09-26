Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как однообразная еда может вызвать расстройство пищевого поведения
"Опережают на полвека": стало известно, кто будет господствовать на планете
The Conversation: новые исследования в области осознанных сновидений
Как быстро проверить качество масла в двигателе: простые методы
Хозяйки рассказали, как правильно ухаживать за шторкой в ванной
Песков: зерновая сделка зависит от множества факторов
Лазерная указка: не только игра, но и здоровье для вашей кошки
Как правильно ухаживать за розами осенью
Как одно яйцо в день влияет на здоровье сосудов

Турист позвонил мэру Стрежевого с просьбой разобраться с его недействительным авиабилетом

Турист попросил мэра разобраться с его недействительным авиабилетом
1:11
Туризм

Житель города Стрежевого (Томская область) не смог улететь на отдых из-за недействительного авиабилета. Он пожаловался мэру города. Об этом сообщил градоначальник Валерий Дениченко в своём Telegram-канале.

Турист попросил мэра разобраться с его недействительным авиабилетом
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Путешественник приобрёл путёвку в агентстве "1001 тур". Однако в аэропорту оказалось, что его билет является недействительным. Турагент не выходил на связь, поэтому стрежевчанин позвонил мэру и попросил о помощи.

"Я о подобных случаях ранее краем уха уже слышал. Начальник отдела регулирования потребительского рынка подтвердила, что это не первая ситуация", — заявил Валерий Дениченко.

Он добавил, что помочь туристу вылететь в отпуск не получилось. Однако путешественнику объяснили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы вернуть средства. Мэр Стрежевого также напомнил, что следует внимательно выбирать турагента. По его словам, можно советоваться со знакомыми, которые удачно съездили в отпуск.

Ранее Pravda.Ru писала, что мошенники украли у туристки 3 тысячи долларов.

Уточнения

Стрежево́й — город на крайнем северо-западе Томской области России, образует городской округ Стрежевой как единственный населённый пункт в его составе и является городом областного подчинения.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Последние материалы
"Опережают на полвека": стало известно, кто будет господствовать на планете
The Conversation: новые исследования в области осознанных сновидений
Турист попросил мэра разобраться с его недействительным авиабилетом
Как быстро проверить качество масла в двигателе: простые методы
Хозяйки рассказали, как правильно ухаживать за шторкой в ванной
Песков: зерновая сделка зависит от множества факторов
Лазерная указка: не только игра, но и здоровье для вашей кошки
Как правильно ухаживать за розами осенью
Как одно яйцо в день влияет на здоровье сосудов
Фермерам на Кубани разрешат временно размещать туристов в домах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.