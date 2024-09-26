Фермеры в Краснодарском крае смогут принимать туристов в жилых домах

Фермерам на Кубани разрешат временно размещать туристов в домах

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Краснодарском крае фермерам разрешат временно размещать туристов в жилых домах. Соответствующая информация опубликована на сайте Законодательного собрания региона.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Закон приняли в двух чтениях. По словам председателя Законодательного собрания Юрия Бурлачко, мера направлена на развитие аграрного туризма.

"Наши фермеры, к примеру, смогут временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества хозяйства. Это будет способствовать развитию аграрного туризма, что особенно актуально для Краснодарского края. У нас всегда есть что показать нашим гостям", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что жители России всё чаще отдают предпочтение экотуризму и агротуризму.

Уточнения

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта. Туристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с местными культурой и обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде.



Краснода́рский край — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.

