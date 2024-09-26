Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции

Россиянка поделилась своими впечатлениями о поездке в Дагестан и Чечню

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Оренбургской области недавно провела отпуск в Дагестане и Чечне. Туристка поделилась своими впечатлениями на портале "56orb.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Цветков, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что поездка прошла в очень дружелюбной атмосфере, а её общая стоимость составила около 57 000 рублей, включая перелёт, проживание и питание. Туристка осталась довольна качеством обслуживания в отеле, особенно обратила внимание на шведский стол с тремя приёмами пищи. Она подчеркнула, что еда была намного вкуснее, чем на популярных турецких курортах.

Гостиница, где она останавливалась, была оснащена двумя бассейнами, кафе и детской площадкой. Несмотря на то, что отель находился недалеко от моря, туристке приходилось проходить значительное расстояние, чтобы дойти до пляжа. Однако это не омрачило её впечатления от отдыха.

В Чечне женщина также осталась под приятным впечатлением. Перед въездом в Грозный она увидела большие песочные часы, а в Аргуне посетила мечеть "Сердце матери", посвящённую матери Рамзана Кадырова. В Грозном её особенно впечатлили масштабы города и величие архитектурных памятников.

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Чечня́ официальное название — Чече́нская Респу́блика (чечен. Нохчийчоь, Нохчийн Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007.

