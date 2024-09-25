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В Стамбуле россиянин оказался за решёткой после случайного фото в метро

Невинное фото обернулось тюремным сроком для российского туриста
1:01
Туризм

Турист из Санкт-Петербурга попал в стамбульскую тюрьму после случайного инцидента, связанного с фотографией в метро. В начале сентября он с женой возвращался из отпуска и по пути в аэропорт сделал снимок надписи в вагоне. Однако на фото случайно попала одна из пассажирок, что вызвало бурное недовольство среди других пассажиров. Женщина, попавшая в кадр, сочла это актом сексуального домогательства и написала заявление в полицию.

Невинное фото обернулось тюремным сроком для российского туриста
Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, CC BY 3.0

После задержания мужчину арестовали, а его жене пришлось покинуть страну одной. Сейчас женщина не имеет связи с супругом, но активно пытается решить проблему. В интервью изданию "Фонтанка" она рассказала, что делает всё возможное для его освобождения и возвращения домой.

В консульстве Российской Федерации сообщили, что мужчине предъявлены обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни, а ситуация осложнена строгими законами Турции в этой сфере.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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